Подозреваемого в избиении учёного Зезина поместили в ИВС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Подозреваемого в избиении уральского учёного Никиты Зезина поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полицейские изъяли и изучили записи с камер наружного наблюдения, на которые попал конфликт. Правоохранители также установили всех его участников, включая несовершеннолетних.
Поскольку в материалах дела фигурировали дети, дальнейшее расследование передали сотрудникам регионального управления Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело.
«В настоящее время подозреваемый помещён под стражу в изолятор временного содержания», — сообщил Горелых.
Ранее СК уточнил, что конфликт произошёл 13 июля в Екатеринбурге. По версии следствия, местный житель применил силу к двум мужчинам, которые пресекли правонарушение со стороны несовершеннолетних. Одним из пострадавших был директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. После нападения его госпитализировали, позднее учёный умер в больнице от сердечного приступа.
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