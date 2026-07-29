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Регион
29 июля, 08:02

Подозреваемого в избиении учёного Зезина поместили в ИВС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подозреваемого в избиении уральского учёного Никиты Зезина поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские изъяли и изучили записи с камер наружного наблюдения, на которые попал конфликт. Правоохранители также установили всех его участников, включая несовершеннолетних.

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Поскольку в материалах дела фигурировали дети, дальнейшее расследование передали сотрудникам регионального управления Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело.

«В настоящее время подозреваемый помещён под стражу в изолятор временного содержания», — сообщил Горелых.

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Ранее СК уточнил, что конфликт произошёл 13 июля в Екатеринбурге. По версии следствия, местный житель применил силу к двум мужчинам, которые пресекли правонарушение со стороны несовершеннолетних. Одним из пострадавших был директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. После нападения его госпитализировали, позднее учёный умер в больнице от сердечного приступа.

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Марина Фещенко
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