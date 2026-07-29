СК назвал причину смерти учёного Никиты Зезина после нападения

Уральский учёный Никита Зезин скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В медучреждение его доставили после нападения в Екатеринбурге.

По данным ведомства, конфликт произошёл 13 июля. Местный житель применил силу к двум мужчинам 58 и 67 лет, которые перед этим пресекли правонарушение со стороны несовершеннолетних.

Одним из пострадавших оказался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин. После случившегося его госпитализировали, однако позднее учёный умер. Виновника конфликта задержали. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — в хулиганстве, совершённом в отношении двух человек.

Ранее Life.ru рассказывал об обстоятельствах нападения на Никиту Зезина. Учёного и его заместителя избили после того, как они помогли детям, застрявшим на квадроциклах на опытных полях. Позднее Life.ru также опубликовал видео конфликта возле научного центра.