Земфира* и Михаил Шац* решили закрыть свои ИП в России

Певица Земфира* и телеведущий Михаил Шац* подали заявления о прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей в России. По данным SHOT, документы они направили с разницей в несколько часов.

ИП Земфиры* было зарегистрировано в 2003 году, а Шац* получил статус предпринимателя в 2007-м. О причинах закрытия бизнеса они публично не сообщали.

Ранее певица также избавилась от принадлежавшего ей почти 20 лет подвального помещения на 5-й Магистральной улице в Москве. Осенью 2025 года она продала Mercedes, которым владела с 2016 года. По данным канала, автомобиль приобрели примерно за 3,5 миллиона рублей.

Шац* ещё в 2024 году переоформил квартиру на Патриарших прудах на своего брата Леонида. Спустя год недвижимость перешла к новому владельцу.

Решение артистов закрыть ИП последовало на фоне принятия Госдумой закона об ограничениях для россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения назначенного им наказания. Для включённых в специальный реестр граждан могут ограничить доступ к онлайн-банкам, сделкам с недвижимостью и регистрации нового бизнеса.

Основанием для таких мер может стать в том числе наказание за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несколько недель назад Шаца* оштрафовали на 30 тысяч рублей по соответствующей административной статье. При этом само наличие статуса иноагента не означает автоматического введения ограничений.

С января 2026 года доходы иностранных агентов облагаются НДФЛ по ставке 30%. Они также лишены права на налоговые вычеты и ряд освобождений при продаже имущества. Ранее Life.ru подробно рассказывал о новых налоговых правилах для иноагентов.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов