Чемпион России сменил клуб: Латышонок ушёл из «Зенита» в Первую лигу

Вратарь Евгений Латышонок покинул петербургский «Зенит» и стал игроком «Нижнего Новгорода». О переходе 28-летнего голкипера сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

С новым клубом Латышонок подписал контракт на три года. «Нижний Новгород» выступает в Лиге PARI — Первой лиге российского футбола.

За «Зенит» вратарь играл с 2024 года. Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.

До перехода в «Зенит» Латышонок защищал ворота калининградской «Балтики». В составе этой команды он дошёл до финала Кубка России.

Голкипер также прошёл систему «Краснодара», но закрепиться в основной команде клуба ему не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит». Тогда вратарь заключил с петербургским клубом соглашение на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.