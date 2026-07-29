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29 июля, 09:22

Чемпион России сменил клуб: Латышонок ушёл из «Зенита» в Первую лигу

Вратарь Латышонок перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок во время тренировки в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. ФК «Зенит»/ТАСС ФК "Зенит"/ТАСС

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок во время тренировки в рамках летнего учебно-тренировочного сбора. ФК «Зенит»/ТАСС ФК "Зенит"/ТАСС

Вратарь Евгений Латышонок покинул петербургский «Зенит» и стал игроком «Нижнего Новгорода». О переходе 28-летнего голкипера сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

С новым клубом Латышонок подписал контракт на три года. «Нижний Новгород» выступает в Лиге PARI — Первой лиге российского футбола.

За «Зенит» вратарь играл с 2024 года. Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.

До перехода в «Зенит» Латышонок защищал ворота калининградской «Балтики». В составе этой команды он дошёл до финала Кубка России.

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Голкипер также прошёл систему «Краснодара», но закрепиться в основной команде клуба ему не удалось.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит». Тогда вратарь заключил с петербургским клубом соглашение на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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