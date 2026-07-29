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Регион
29 июля, 10:11

Врачи несколько суток боролись за его жизнь: умер шестой пострадавший при атаке на завод в Кирове

Число погибших при атаке на предприятие в Кирове выросло до шести

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)кик

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)кик

Один из работников предприятия, пострадавших при ракетной атаке на Киров, скончался в больнице. Число погибших увеличилось до шести, сообщили в правительстве региона.

Мужчина получил тяжёлые травмы и обширные ожоги. Несколько суток за его жизнь боролись врачи областного Центра травматологии.

По данным региональных властей, у пациента дважды останавливалось сердце. Утром 29 июля медики провели полный комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти его не удалось.

Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибшего работника.

Жители Кирова несут цветы к проходной завода, атакованного ракетой ВСУ
Жители Кирова несут цветы к проходной завода, атакованного ракетой ВСУ

Предприятие подверглось ракетной атаке утром 24 июля. По данным властей региона, первоначально сообщалось о пяти погибших и 27 пострадавших. Двенадцать человек оставались в больницах, пятеро из них находились в реанимации. После удара на территории завода начался пожар, который потушили в тот же день. В соседних домах выбило стёкла, однако серьёзных разрушений не зафиксировано, здания признаны пригодными для проживания.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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