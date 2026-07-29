Врачи несколько суток боролись за его жизнь: умер шестой пострадавший при атаке на завод в Кирове
Число погибших при атаке на предприятие в Кирове выросло до шести
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)кик
Один из работников предприятия, пострадавших при ракетной атаке на Киров, скончался в больнице. Число погибших увеличилось до шести, сообщили в правительстве региона.
Мужчина получил тяжёлые травмы и обширные ожоги. Несколько суток за его жизнь боролись врачи областного Центра травматологии.
По данным региональных властей, у пациента дважды останавливалось сердце. Утром 29 июля медики провели полный комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти его не удалось.
Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибшего работника.
Предприятие подверглось ракетной атаке утром 24 июля. По данным властей региона, первоначально сообщалось о пяти погибших и 27 пострадавших. Двенадцать человек оставались в больницах, пятеро из них находились в реанимации. После удара на территории завода начался пожар, который потушили в тот же день. В соседних домах выбило стёкла, однако серьёзных разрушений не зафиксировано, здания признаны пригодными для проживания.
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