Экс-замглавы Минобороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет

2-й Западный окружной военный суд пересмотрел приговор экс-замминистра обороны Павлу Попову, сократив срок его заключения с 19 до 10 лет колонии строгого режима. Как сообщил «Коммерсанту» адвокат Денис Сагач, суд счёл первоначальное наказание избыточно жестким и снизил сроки по всем инкриминируемым статьям.

Защита положительно оценила решение суда, однако вопрос о подаче кассационной жалобы будет решен после ознакомления с полным текстом постановления. В планах адвокатов — добиться медицинского освидетельствования Попова для возможного освобождения по состоянию здоровья.

В апреле 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор Павлу Попову, задержанному в конце августа 2024 года. Его признали виновным в серии тяжких преступлений, включая мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия. Следствие доказало, что в 2021–2024 годах Попов похитил из бюджета 25,8 млн рублей, потратив их на строительство личного загородного дома. Кроме того, суд счёл взятками получение генералом квартиры и внедорожника Lexus LX 570 от подрядчика «Бамстройпуть».

Попов, который не признал вину и участвовал в заседаниях по видеосвязи из-за проблем со здоровьем, был приговорён к 19 годам лишения свободы. Его лишили звания генерала армии и семи госнаград. Также суд постановил конфисковать у него более 45 млн рублей и взыскать около 33 млн рублей в пользу Минобороны и парка «Патриот».