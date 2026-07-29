Очередное заявление Владимира Зеленского о «принадлежности» Крыма и «ценности жизней» — не более чем пиар-ход, рассчитанный на две аудитории. Политолог Леонид Савин в беседе с Life.ru разобрал популистскую риторику киевского режима и напомнил об исторических фактах, которые делают любые претензии Украины на полуостров юридически несостоятельными.

По словам эксперта, слова Зеленского о Крыме вписываются в популистскую риторику, направленную на внутреннюю аудиторию на подконтрольной Киеву территории. Но это лишь одна сторона медали.

Второе — это, конечно же, сделано для западной аудитории, потому что с Зеленским работают западные пиарщики. Они направляют его дискурс: что ему лучше говорить, а что не говорить. Леонид Савин Политолог

Политолог подчеркнул, что любые разговоры об «украинской истории» Крыма не выдерживают критики. Полуостров был передан в состав Украинской ССР Никитой Хрущёвым в обход всех необходимых юридических процедур.

«Это известный факт, все они признаны, и поэтому, конечно, заявление из уст Зеленского — уже не в первый раз — глупое и не учитывает эти исторические и юридические факты», — подчеркнул эксперт.

Савин считает, что не стоит обращать на подобные высказывания особого внимания. Однако они красноречиво свидетельствуют о попытках киевского режима искать лазейки, одновременно продолжая отстаивать жёсткую позицию перед западными спонсорами и выпрашивая у них новую помощь.

Политолог также обратил внимание на системный характер антироссийских выпадов Зеленского. У него почти каждый день есть выражения и фразы, направленные на то, чтобы унизить и оскорбить народ Российской Федерации — не только руководство, но и всех людей.

По словам Савина, с Зеленским всё понятно: западная марионетка действует агрессивно и в риторике, и в действиях. И единственный адекватный ответ на это, убеждён эксперт, — продолжать выполнять поставленные задачи до победного конца.

Ранее Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты публично оценил перспективы возвращения крымского полуострова под контроль украинской стороны. В рамках интервью телеканалу Fox News он прямо заявил, что у Киева нет планов на Крым.

До этого момента риторика украинского лидера была иной. В марте текущего года он озвучил жёсткую позицию в отношении граждан, поддержавших вхождение субъекта в состав РФ в 2014 году. Тогда политический деятель заявил, что «не считает за людей» тех, кто высказался за воссоединение с Россией.