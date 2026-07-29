Дуров вновь применил образ шахида: Основатель Telegram удивил новой аватаркой

Основатель Telegram Павел Дуров вновь сменил изображение профиля в мессенджере, выбрав необычный образ. На новой аватарке предприниматель предстал в стилизации под террориста.

Ранее Павел Дуров уже использовал похожий образ для фотографии профиля. В марте 2017 года на своей странице во «ВКонтакте» он разместил изображение, на котором был показан в стилизации под шахида. На снимке создатель соцсети был изображён с густой бородой, поднятым вверх указательным пальцем и автоматом в руках. Также на фотографии присутствовали арабские надписи. При этом сам Дуров не делал подобный снимок — изображение оказалось результатом фотомонтажа.

Уже в апреле 2017 года предприниматель убрал этот аватар. Вместо провокационного изображения на странице появилась обычная фотография: Дуров стоял на балконе здания с колоннами, рядом был размещён флаг Евросоюза. Тогда смену картинки связывали со взрывом в Санкт-Петербурге.

Напомним, в России возбуждено уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова, ему заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Руководство мессенджера систематически игнорировало требования российского законодательства и не удаляло многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества. Особое внимание спецслужб привлёк популярный среди молодёжи чат-бот знакомств, функционирующий в Telegram, через который украинские спецслужбы путём обмана и психологического давления вовлекали россиян в преступную деятельность. В связи с предъявленным обвинением по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ Павел Дуров объявлен в международный розыск.