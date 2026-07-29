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Регион
29 июля, 13:12

Американская ракета ударила по Западному Азербайджану

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Иран сообщает об ударе США по провинции Западный Азербайджан. По словам главы регионального управления по кризисным ситуациям Хамеда Сафари, ракета попала в нежилой район. Данных о пострадавших нет.

Иранское агентство Fars уточняет, что целью атаки стал город Пираншахр.

США ударили по штаб-квартире ВМС КСИР на севере Ирана
США ударили по штаб-квартире ВМС КСИР на севере Ирана

Новая волна напряжённости между США и Ираном началась 8 июля. Американские военные провели серию ударов по территории Исламской Республики, заявив, что это было ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном.

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Наталья Демьянова
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