Владимир Зеленский в Вашингтоне расписывал вымышленные успехи ВСУ на фронте, чтобы добиться от США поставок Patriot. Такое заявление «Газете.ru» сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, украинские войска на самом деле не совершили никаких значимых прорывов. Напротив, российская армия ежедневно продвигается и занимает новые рубежи. Ту пиар-кампанию, которую Зеленский развернул в американской столице, парламентарий охарактеризовал как пропаганду терроризма — речь идёт о налётах, поджогах и взрывах, которые выдаются за победы.

Джабаров убеждён, что главной целью поездки было получение твёрдых гарантий поставок зенитных комплексов. При этом Москве, по его мнению, не стоит обращать внимания на подобные попытки давления.

Российские войска уже серьёзно парализовали украинскую логистику, особенно морскую. Наблюдается коллапс с поставками топлива, а удары становятся всё более чувствительными. Заверения же Зеленского о скором переломе сенатор назвал абсурдом. Он усомнился в том, что Киев когда-либо наладит собственное производство Patriot, и выразил сомнение в сохранении нынешней Украины как целостного государства в ближайшие два года.

Ранее в ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет для комплексов Patriot, объяснив, что без них Россия может уничтожить энергосистему страны. Трамп пообещал содействие с лицензиями на производство Patriot на Украине, однако запуск заводов займёт от года до пяти лет, поэтому Киеву срочно нужны готовые боеприпасы. В обмен предлагаются обмен военными технологиями и совместная разработка более дешёвых систем ПВО.