Не может дышать самостоятельно: звезда «Финиста» Воскресенский находится на ИВЛ
Звезда «Финиста» Вячеслав Воскресенский подключён к ИВЛ
Вячеслав Воскресенский в роли Финиста. Кадр из фильма-сказки «Финист — Ясный сокол» (1975)
Советский и российский актёр Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в сказке «Финист — Ясный Сокол», находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние 77-летнего артиста оценивается как стабильно тяжёлое.
Воскресенский попал в больницу в середине июля после того, как у него лопнул аппендикс и развился перитонит. Актёра экстренно прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ.
По словам близкого друга и ученика артиста, после хирургического вмешательства Воскресенский пришёл в сознание и узнаёт родных. Однако самостоятельно дышать он пока не может.
«Он пришёл в сознание, узнаёт родных и близких, но не может дышать самостоятельно», — рассказал ученик актёра kp.ru. По его словам, врачи пока не дают благоприятных прогнозов относительно возможности отключения пациента от аппарата.
В реанимации Воскресенский находится уже более двух недель. О новых изменениях в его состоянии пока не сообщалось.
Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Вячеслава Воскресенского. После операции состояние прославившегося ролью Финиста актёра врачи оценивали как стабильно тяжёлое.
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