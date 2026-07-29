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29 июля, 14:19

Не может дышать самостоятельно: звезда «Финиста» Воскресенский находится на ИВЛ

Звезда «Финиста» Вячеслав Воскресенский подключён к ИВЛ

Вячеслав Воскресенский в роли Финиста. Кадр из фильма-сказки «Финист — Ясный сокол» (1975)

Вячеслав Воскресенский в роли Финиста. Кадр из фильма-сказки «Финист — Ясный сокол» (1975)

Советский и российский актёр Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в сказке «Финист — Ясный Сокол», находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние 77-летнего артиста оценивается как стабильно тяжёлое.

Воскресенский попал в больницу в середине июля после того, как у него лопнул аппендикс и развился перитонит. Актёра экстренно прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ.

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По словам близкого друга и ученика артиста, после хирургического вмешательства Воскресенский пришёл в сознание и узнаёт родных. Однако самостоятельно дышать он пока не может.

«Он пришёл в сознание, узнаёт родных и близких, но не может дышать самостоятельно», — рассказал ученик актёра kp.ru. По его словам, врачи пока не дают благоприятных прогнозов относительно возможности отключения пациента от аппарата.

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В реанимации Воскресенский находится уже более двух недель. О новых изменениях в его состоянии пока не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Вячеслава Воскресенского. После операции состояние прославившегося ролью Финиста актёра врачи оценивали как стабильно тяжёлое.

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Марина Фещенко
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