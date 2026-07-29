Французский адвокат де Вель открестился от Дурова

Французский юрист Филипп де Вель заявил, что не является представителем основателя Telegram Павла Дурова. Ранее его называли адвокатом предпринимателя после комментариев по уголовному делу. Об этом он сообщил РБК.

«Я не являюсь адвокатом Павла Дурова. Это ошибка, я просто дал судебный комментарий», — сказал он.

Комментируя ситуацию, связанную с обвинением Дурова в содействии террористической деятельности, юрист отметил особенности французского законодательства. По его словам, граждан Франции нельзя выдать другим государствам по процедуре экстрадиции. Также де Вель добавил, что даже возможный международный ордер Интерпола на задержание Дурова не означает его автоматического исполнения на территории Франции.

Ранее сообщалось, что после сообщений о заочном уголовном преследовании Павла Дурова Telegram опубликовал в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X фотографию основателя компании с неприличным жестом. Публикация стала реакцией на сообщения о том, что российские правоохранительные органы предъявили Дурову обвинение в содействии террористической деятельности и планируют объявить его в международный розыск.