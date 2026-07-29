Французский адвокат Дурова объяснил, почему создателя Telegram не выдадут России
Адвокат де Вель: Франция не сможет экстрадировать Дурова в Россию
Обложка © ТАСС / АР /Tatan Syuflana
Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны, поэтому сооснователь Telegram Павел Дуров не будет выдан России. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский адвокат Филипп де Вель.
По его словам, запрет прямо закреплен в статье 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции. При этом французские власти вправе самостоятельно возбудить уголовное преследование, если вменяемые человеку деяния также считаются преступлением по законодательству республики.
Де Вель также отметил, что даже в случае публикации Интерполом международного ордера на арест Дурова он не будет автоматически исполнен во Франции. Запрос должен пройти дополнительную проверку прокуратуры и суда, которые оценят, является ли предполагаемое преступление наказуемым по французскому праву.
Кроме того, Интерпол проверяет, не носит ли запрос политический, военный, религиозный или расовый характер. Если французские власти сочтут преследование политически мотивированным либо не найдут состава преступления по национальному законодательству, они могут отказаться от задержания, подчеркнул адвокат.
Помимо паспортов России и Франции, Дуров имеет гражданство ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Напомним, в России возбуждено уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова, ему заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Особое внимание спецслужб привлёк популярный чат-бот знакомств, через который молодёжь вербовали украинские спецслужбы. Также сообщалось, что Павел Дуров будет объявлен в международный розыск.
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