Французский адвокат Дурова объяснил, почему создателя Telegram не выдадут России

Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны, поэтому сооснователь Telegram Павел Дуров не будет выдан России. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский адвокат Филипп де Вель.

По его словам, запрет прямо закреплен в статье 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции. При этом французские власти вправе самостоятельно возбудить уголовное преследование, если вменяемые человеку деяния также считаются преступлением по законодательству республики.

Де Вель также отметил, что даже в случае публикации Интерполом международного ордера на арест Дурова он не будет автоматически исполнен во Франции. Запрос должен пройти дополнительную проверку прокуратуры и суда, которые оценят, является ли предполагаемое преступление наказуемым по французскому праву.

Кроме того, Интерпол проверяет, не носит ли запрос политический, военный, религиозный или расовый характер. Если французские власти сочтут преследование политически мотивированным либо не найдут состава преступления по национальному законодательству, они могут отказаться от задержания, подчеркнул адвокат.

Помимо паспортов России и Франции, Дуров имеет гражданство ОАЭ и Сент-Китс и Невис.