Первое за 21 день судно с СПГ из Катара прошло Ормузский пролив

Первое за 21 день судно с катарским сжиженным природным газом пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту. Об этом сообщает Fars.

По данным агентства, газовоз прошел пролив с включенной системой автоматической идентификации (AIS) и без каких-либо происшествий, после чего вышел в открытые воды. Маршрут движения был согласован с иранской стороной.

Ормузский пролив считается одним из ключевых мировых маршрутов для поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому возобновление прохода судов после трехнедельного перерыва может иметь значение для мирового энергетического рынка. Напомним, Иран пока сохраняет режим ограничений в Ормузском проливе, но допускает проход отдельных судов при соблюдении специальных требований. Кроме того, Тегеран подтвердил продвижение в переговорах с Оманом по вопросу судоходства через пролив.