NHK: Число жертв землетрясения в Японии может вырасти до 18

Число погибших после землетрясения магнитудой 7,1 может вырасти до 18 на японском острове Кюсю. Такие данные представили местные власти, сообщил телеканал NHK.

Сейчас официально подтверждена гибель 12 человек. Ещё шестеро находятся в состоянии «остановки сердца и лёгких». Так в Японии называют клиническую смерть. Спасатели также не могут установить местонахождение четырёх человек. Поисковые работы продолжаются в районах, которые сильнее всего затронула стихия.

Накануне власти отдельно сообщали о смерти 13 человек. Семь пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё 29 — лёгкие. Землетрясение нарушило подачу электричества, воды и газа. В отдельных районах разрушились здания, повреждения получили дороги и мосты.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло возле острова Кюсю. Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото, а очаг залегал на глубине около 10 км. Подземные толчки зафиксировали в 16:27 по местному времени, или в 10:27 мск. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило жителей побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро об угрозе цунами. Пострадали более 50 человек. Землетрясение вызвало пожары, обрушения зданий и перебои с электричеством. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также сообщила о повреждениях дорог и мостов.