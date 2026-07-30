ВС США завершили очередную серию ударов по Ирану

Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили нанесение новых ударов по целям на территории Ирана. Такой информацией делится Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — сказано в сообщении, опубликованном на страцице СЕНТКОМ в соцсети X.

В ходе воздушной кампании было поражено несколько десятков объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В числе поражённых целей — военные командные пункты, места дислокации ракетных установок и беспилотных аппаратов, а также прибрежные наблюдательные и оборонительные посты и объекты военно-морских сил Ирана.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооружённые силы США начали наносить новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Также ранее Центральное командование ВС США заявило о том, что военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока. США вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.