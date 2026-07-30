Число погибших в результате землетрясения в Японии увеличилось до 28

Количество погибших в результате мощного землетрясения, обрушившегося на японскую префектуру Кумамото на острове Кюсю, возросло до 28 человек. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. По его словам, в эту цифру включены и те случаи, где причиной смерти могли стать последствия стихии.

Подземные толчки магнитудой 7,1 стали одними из самых сильных в стране за последние годы. Стихия привела к масштабным разрушениям: во многих районах прервано электроснабжение, отсутствует вода и газ. Повреждены жилые дома, а также дорожная инфраструктура и мосты.

В ликвидации последствий бедствия задействованы около 4,6 тысячи военнослужащих Сил самообороны Японии. Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по восстановлению жизнеобеспечения населения, разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим. Ситуация остаётся на контроле властей.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло возле острова Кюсю. Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото, а очаг залегал на глубине около 10 км. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило жителей побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро об угрозе цунами. Пострадали более 50 человек. Землетрясение вызвало пожары, обрушения зданий и перебои с электричеством. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также сообщила о повреждениях дорог и мостов.