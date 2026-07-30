Чизкейк хотят переименовать в честь маршала Будённого и сделать в форме всадника

Десерт «чизкейк» нужно переименовать в «Будённовца», а заодно изменить его внешний вид, чтобы уйти от английских названий в меню. С такой инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

По мнению политика, десерту можно придать более «патриотичный» образ с помощью небольшой детали сверху — бугорка из клубники или черешни. Тогда, считает он, блюдо в профиль будет напоминать будённовца на коне.

При этом в меню необходимо писать «Будённовец (бывший чизкейк)», чтобы человек понимал, что он заказывает, подчеркнул Малинкович. Он добавил в беседе с «Абзацем», что лично готов обратиться в Роскачество, чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита.

«Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием», — отметил политик, объяснив свою инициативу защитой «кулинарного суверенитета» и необходимостью постепенно отказываться от западных терминов.

Ранее в России призвали переименовать фастфуд на русский лад. Толчком к инициативе стали парламентские слушания, где депутаты не раз говорили о вытеснении иноязычных слов из обихода.