Российские фехтовальщики завершили чемпионат мира в Гонконге с единственной медалью — золотом в мужской сабле, которое завоевал Павел Граудынь. Такой результат, по мнению главы Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, свидетельствует о системном кризисе в виде спорта, усугублённом многолетним отстранением от международных турниров.

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню – он нам его принёс. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас – впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет», — подчеркнул Мамедов в беседе с ТАСС.

Руководитель федерации отметил, что за пять лет, прошедших с последней Олимпиады, уровень сборной упал не в пять, а в пятьдесят раз. По его словам, команда потеряла как минимум три медальные возможности — в женской командной и индивидуальной сабле, а также в мужской индивидуальной рапире.

Глава федерации резюмировал, что текущее состояние российской школы фехтования требует немедленного пересмотра системы подготовки и возвращения к полноценному международному календарю. Без этого, по его убеждению, возвращение на лидирующие позиции в мире останется невозможным.