57-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет неувядающей красоты, и он стоит всего 15 фунтов

Голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась секретами своей неувядающей внешности. Звезда сериала «Друзья», которой недавно исполнилось 57 лет, призналась, что остаётся верна некоторым косметическим продуктам уже более двух десятилетий.

Главным открытием актрисы стал крем Elizabeth Arden Eight Hour стоимостью около 15 фунтов. Этим бальзамом она пользуется с конца 90-х годов, когда его посоветовал ей лондонский визажист. Энистон наносит средство на веки и считает его незаменимым.

«Это мой крем, который держится восемь часов. Я нашла его в конце 90-х в Лондоне, и одна визажистка начала наносить его мне на веки, и она была права, я не выхожу из дома без него», — рассказала она в интервью Harper's Bazaar UK.

Энистон добавила, что убедила свою коллегу по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун попробовать этот продукт. Помимо легендарного крема, в косметичке актрисы нашлись карандаш для губ Charlotte Tilbury, солнцезащитный крем и тональный стик.

Особое внимание Энистон уделяет лимфодренажному массажу лица. Для этого она использует специальный золотой аппликатор и прибор Therabody для снятия отёчности вокруг глаз. От завивки ресниц актриса отказалась в пользу горячих щипцов, чтобы не травмировать волоски.

Своим волосам, которые она называет своей фишкой, Энистон поддерживает форму с помощью дорожного набора собственного бренда LolaVie. В минуты скуки на съёмках актриса достаёт из сумки фитнес-браслет Pvolve P-band для дополнительной нагрузки на руки. При этом главный принцип красоты актрисы остаётся неизменным: «Если что-то работает, не нужно это менять».

Ранее Дженнифер Энистон опубликовала редкие кадры с возлюбленным Джимом Кертисом, запечатлев его в спортзале и в момент посадки в машину во время своего селфи, а в подписи к посту она написала о «летнем фотодампе». Слухи об их романе появились прошлым летом, когда пару заметили в Испании, а затем актриса впервые показала его в блоге. Новые снимки подтвердили их отношения.