Женщина-рыбак утонула в Подмосковье из-за легкомыслия своего судимого сожителя

Следователи восстановили обстоятельства гибели женщины на рыбалке в окрестностях подмосковной Коломны. Трагедия произошла в ноябре прошлого года на реке Северке, а тело погибшей нашли только весной ниже по течению.

По данным следствия, 46-летний ранее неоднократно судимый москвич приехал на рыбалку с 47-летней сожительницей на моторной надувной лодке. Спасательных жилетов на них не было. Во время движения лодка подошла слишком близко к берегу, мужчина резко вывернул руль, и обоих выбросило в воду.

Сам он смог выбраться, а женщину затянуло под плотину. Рыбака признали виновным в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщает сайт MK.ru.

Напомним, утром 22 ноября 2025 года мужчина и женщина отправились рыбачить на лодке. В районе шлюза гидроузла Северка в подмосковной Коломне их плавсредство перевернулось. Свидетели смогли вытащить из воды пострадавшего, однако его спутница не справилась с течением.