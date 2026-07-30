На Артемия Троицкого* завели дело за участие в нежелательной организации

В отношении музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого* возбуждено новое дело об административном правонарушении. Фигуранта подозревают в участии в деятельности неправительственной структуры, которую российские власти считают нежелательной.

Протокол на журналиста составлен по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает ответственность за содействие деятельности организаций, признанных нежелательными на территории РФ. В случае признания Троицкого* виновным, ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Предыдущее административное взыскание в отношении Троицкого* было применено два года назад за отсутствие маркировки иностранного агента при публикации материалов. Сам статус иноагента был присвоен ему в начале 2023 года после ряда высказываний, которые были расценены как антироссийские, сообщает телеграм-канал «База».

Ранее бывший комментатор Сергей Кривохарченко признан виновным по статье об участии в нежелательной организации, и суд назначил ему административное наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, о чём сообщается на портале судов Москвы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что текст постановления будет опубликован позже. 44-летний Кривохарченко ранее работал на «НТВ-Плюс», 7ТВ и «Матч ТВ».