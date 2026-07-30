Александр Ревва задолжал налоговой почти 2 миллиона рублей

Российский актёр и исполнитель Александр Ревва задолжал налоговой почти 1,9 миллиона рублей. По данным «Звездача», долг накопился по налогам как индивидуального предпринимателя.

Точная сумма задолженности составляет 1 миллион 848 тысяч 319 рублей 59 копеек. Туда входят и сами налоги, и пени, и возможные долги за прошлые периоды.

Ранее налоговая приостановила операции по счетам блогера Дани Милохина в России. Это произошло 9 июля. Причина — он не подал налоговую декларацию вовремя. Кроме того, у блогера есть небольшой долг — 500 рублей по штрафам перед казначейством.