Налоговая заблокировала счета ИП будущей тёщи Павла Дурова

Налоговая служба приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя Екатерины Малец — матери Юлии Вавиловой, которую СМИ называют девушкой основателя Telegram Павла Дурова. Причиной стала не поданная вовремя декларация.

Решение о приостановке операций было принято в начале июля, пишет РИА Новости. Речь идёт о счетах, связанных с предпринимательской деятельностью Малец.

Её ИП продолжает действовать. Основным направлением бизнеса указано производство верхней одежды, среди дополнительных — изготовление одежды из кожи. Предпринимательство Малец зарегистрировано с 2018 года.

Приостановка операций не означает автоматического закрытия ИП. Обычно ограничение действует до тех пор, пока предприниматель не представит отсутствующую отчётность и налоговая не отменит своё решение.