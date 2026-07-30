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Регион
30 июля, 10:07

Налоговая заблокировала счета ИП будущей тёщи Павла Дурова

Павел Дуров и Юлия Вавилова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ julivavilova

Павел Дуров и Юлия Вавилова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ julivavilova

Налоговая служба приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя Екатерины Малец — матери Юлии Вавиловой, которую СМИ называют девушкой основателя Telegram Павла Дурова. Причиной стала не поданная вовремя декларация.

Решение о приостановке операций было принято в начале июля, пишет РИА Новости. Речь идёт о счетах, связанных с предпринимательской деятельностью Малец.

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Её ИП продолжает действовать. Основным направлением бизнеса указано производство верхней одежды, среди дополнительных — изготовление одежды из кожи. Предпринимательство Малец зарегистрировано с 2018 года.

Приостановка операций не означает автоматического закрытия ИП. Обычно ограничение действует до тех пор, пока предприниматель не представит отсутствующую отчётность и налоговая не отменит своё решение.

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Новость появилась на фоне уголовного преследования самого Дурова в России. Накануне ФСБ сообщила, что основателю Telegram заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности и его намерены объявить в международный розыск.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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