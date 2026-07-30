Военный эксперт допустил освобождение Доброполья и Дружковки до конца лета

Российские войска могут добиться новых успехов в Донбассе до конца лета, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он допустил, что в числе ближайших направлений могут оказаться Дружковка и Доброполье.

По его словам, ВСУ продолжают активно сопротивляться и перебрасывают туда значительные силы. Однако темпы продвижения ВС РФ будут зависеть не только от ситуации на линии фронта, но и от ударов по украинским объектам на море, суше и в западных регионах страны.

«Мы подходим близко к Краматорску и Славянску, счёт идет на километры. Но это будет непросто», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что напряжённые бои на разных направлениях могут продолжаться до конца года. Битва за Донбасс ещё не завершена, но Армия России будет постепенно развивать наступление.

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