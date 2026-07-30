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Регион
30 июля, 12:07

Рыба гибнет, дома чернеют: Шадринск накрыл запах тухлых яиц

Жители Шадринска пожаловались на запах сероводорода и головные боли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Десятки жителей Шадринска Курганской области пожаловались на резкий запах сероводорода, который несколько дней ощущается в разных районах города. По словам горожан, особенно сильной вонь становится вечером и ночью, у некоторых начались головные боли.

Местные жители также заметили, что пластиковые окна, фасады домов и металлические украшения покрываются тёмным налётом. Вода в Исети, по их словам, почернела, а у берегов начала гибнуть рыба, пишет «База».

Депутат городской думы Александр Бухаров сообщил, что получил несколько десятков обращений. Он попросил прокуратуру проверить содержание вредных веществ в воде и воздухе. Рыбаки также рассказывали о гибели рыбы и бобров в пойме реки.

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В администрации Шадринска связывают ситуацию с аномальным паводком и жарой. Центральная канализация, по данным мэрии, работает штатно, несанкционированных сбросов в реку не зафиксировано, угрозы загрязнения питьевых скважин нет.

После многочисленных жалоб муниципалитет обратился в Роспотребнадзор. Специалисты взяли пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха, результаты исследований пока не опубликованы. На 29 июля уровень Исети достиг 323 сантиметров при неблагоприятной отметке 340 сантиметров.

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Похожая ситуация наблюдается в Тюмени. Экологи объясняли запах тем, что из-за паводка и жары в реки попадает большое количество органики, а при её разложении в условиях дефицита кислорода выделяются сероводород и метан. В Шадринске точную причину должны установить после лабораторных исследований.

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Марина Фещенко
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