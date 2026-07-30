Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 12:33

Туску задали неудобный вопрос после громкого заявления о падении российской ракеты в Польше

Военэксперт Дандыкин: Туск не показал российскую ракету, якобы упавшую в Польше

Обложка © ТАСС / LESZEK SZYMANSKI / ЕРА

Обложка © ТАСС / LESZEK SZYMANSKI / ЕРА

Заявление польских властей о якобы падении российской ракеты Х-101 на территории страны выглядит сомнительно, поскольку Варшава до сих пор не показала никаких подтверждений. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, такая ракета с малой вероятностью могла долететь дальше Львова и оказаться в Польше. Для выводов нужно увидеть сам объект, о котором говорит Дональд Туск. Без предъявления обломков или иных доказательств слова польского премьера больше похожи на очередную политическую манипуляцию.

«Он показал эту ракету? Надо проверять информацию...» — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине
Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Напомним, ранее в Польше прогремел мощный взрыв, который оставил воронку в земле. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта. При этом премьер-министр республики Дональд Туск заявил о падении российской ракеты, не дождавшись экспертизы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar