Туску задали неудобный вопрос после громкого заявления о падении российской ракеты в Польше

Заявление польских властей о якобы падении российской ракеты Х-101 на территории страны выглядит сомнительно, поскольку Варшава до сих пор не показала никаких подтверждений. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, такая ракета с малой вероятностью могла долететь дальше Львова и оказаться в Польше. Для выводов нужно увидеть сам объект, о котором говорит Дональд Туск. Без предъявления обломков или иных доказательств слова польского премьера больше похожи на очередную политическую манипуляцию.

«Он показал эту ракету? Надо проверять информацию...» — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее в Польше прогремел мощный взрыв, который оставил воронку в земле. Позже в Люблинском воеводстве обнаружили воронку и обломки неизвестного объекта. При этом премьер-министр республики Дональд Туск заявил о падении российской ракеты, не дождавшись экспертизы.