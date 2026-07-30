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30 июля, 13:08

Гендиректор «Балтики» объяснил переход вратаря Максима Бориско в ЦСКА

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на переход в ЦСКА вратаря Максима Бориско, который выступал за калининградцев с 2019 года. Комментируя трансфер, он высоко оценил спортивные качества голкипера.

«Максим был достоин нового и большого вызова, он это заслужил своим отношением к делу», — подчеркнул спортивный функционер в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, ранее ЦСКА объявил о переходе вратаря Максима Бориско из «Балтики». 26-летний голкипер подписал контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Тем временем в «Балтику» возвращается вратарь Евгений Латышонок. Спортсмена передал «Нижний Новгород». Вратарь уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. За пять сезонов он провёл 127 матчей и не пропустил голов в 47 встречах.

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