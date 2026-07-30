Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:56

Туск назвал ближайшие 100 дней решающими для украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Ближайшие сто дней могут сыграть решающую роль в исходе украинского конфликта. Такое заявление сделал глава правительства Польши Дональд Туск, его цитирует PAP.

«Ближайшие сто дней станут решающими», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Трамп заявил, что в ходе встречи с Зеленским призывал его «завершить войну»
Трамп заявил, что в ходе встречи с Зеленским призывал его «завершить войну»

Ранее Дональд Туск заявил, что Польша рассматривает возможность наращивания военной поддержки Киева, включая передачу дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot. Премьер пообещал в кратчайшие сроки изучить вопрос о расширении объёмов помощи, если в этом возникнет потребность. К слову, 29 июля Дональд Туск встречался с Люблине с Владимиром Зеленским, посетившим Польшу по возвращению из Штатов, где был на приёме у президента США Дональда Трампа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar