Туск назвал ближайшие 100 дней решающими для украинского конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Ближайшие сто дней могут сыграть решающую роль в исходе украинского конфликта. Такое заявление сделал глава правительства Польши Дональд Туск, его цитирует PAP.
«Ближайшие сто дней станут решающими», — подчеркнул он в ходе брифинга.
Ранее Дональд Туск заявил, что Польша рассматривает возможность наращивания военной поддержки Киева, включая передачу дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot. Премьер пообещал в кратчайшие сроки изучить вопрос о расширении объёмов помощи, если в этом возникнет потребность. К слову, 29 июля Дональд Туск встречался с Люблине с Владимиром Зеленским, посетившим Польшу по возвращению из Штатов, где был на приёме у президента США Дональда Трампа.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.