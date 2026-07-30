Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в регионах Донбасса и Новороссии

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подвели итоги ЕГЭ. Экзамены в штатном режиме сдавали 1715 человек, из которых 1610 — выпускники текущего года. Количество участников выросло по сравнению с прошлым годом на 53 человека.

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание и профильная математика. Их сдавали 709 и 697 человек соответственно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов связал интерес к математике с желанием выпускников поступать на инженерные и экономические специальности. Также в числе востребованных — биология, история, химия и информатика.

Средний балл по четырём регионам составил 56,9, а среди нынешних выпускников — 57,5. Лучшие результаты показали участники из ДНР — средний балл 59,1. Всего в республике экзамены сдавали 703 человека.

Выше всего выпускники оценили свои знания по профильной математике, физике и русскому языку. На базовой математике средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,02. Напомним, школьники из новых регионов могли выбрать формат аттестации: ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточную аттестацию.