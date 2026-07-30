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Регион
30 июля, 15:03

Названы самые популярные предметы на ЕГЭ в регионах Донбасса и Новороссии

Профильная математика и обществознание стали хитами ЕГЭ в исторических регионах

Обложка © Представлено для Life.ru

Обложка © Представлено для Life.ru

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях подвели итоги ЕГЭ. Экзамены в штатном режиме сдавали 1715 человек, из которых 1610 — выпускники текущего года. Количество участников выросло по сравнению с прошлым годом на 53 человека.

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание и профильная математика. Их сдавали 709 и 697 человек соответственно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов связал интерес к математике с желанием выпускников поступать на инженерные и экономические специальности. Также в числе востребованных — биология, история, химия и информатика.

Средний балл по четырём регионам составил 56,9, а среди нынешних выпускников — 57,5. Лучшие результаты показали участники из ДНР — средний балл 59,1. Всего в республике экзамены сдавали 703 человека.

Выше всего выпускники оценили свои знания по профильной математике, физике и русскому языку. На базовой математике средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,02. Напомним, школьники из новых регионов могли выбрать формат аттестации: ЕГЭ, государственный выпускной экзамен или промежуточную аттестацию.

Советник президента выступила за введение устной части ЕГЭ по ряду предметов
Советник президента выступила за введение устной части ЕГЭ по ряду предметов

Ранее ректор Финансового университета Станислав Прокофьев заявил, что вуз готов предоставлять полные гранты на обучение абитуриентам с более чем 300 баллами ЕГЭ, которые не прошли на бюджет из-за высокой конкуренции, в том числе из-за роста числа олимпиадников на 35%. Он пояснил, что такие студенты получат не только оплату обучения, но и место в общежитии, как это предусмотрено для иногородних.

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Анастасия Никонорова
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