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Регион
30 июля, 15:22

В Росфинмониторинге разъяснили, как новый статус Дурова* влияет на Telegram

Росфинмониторинг: ограничения против Дурова* не распространяются на Telegram

Обложка © ТАСС / Dave Bedrosian / Zuma

Обложка © ТАСС / Dave Bedrosian / Zuma

Ограничения, введенные в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова* после его включения в перечень террористов и экстремистов, не распространяются на сам мессенджер как на юридическое лицо. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Там подчеркнули, что меры касаются самого Дурова* и не затрагивают деятельность Telegram.

«Указанные ограничения не распространяются на «Телеграм» как юридическое лицо», — цитирует ведомство ТАСС.

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Напомним, 30 июля Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Однако это не означает автоматического запрета Telegram в России. Рядовые пользователи по-прежнему могут переписываться в мессенджере, вести каналы и пользоваться его платными функциями, объясняют юристы. Всё, что известно о ситуации на данный момент, читайте на Life.ru.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Вишнякова
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