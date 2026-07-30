В Росфинмониторинге разъяснили, как новый статус Дурова* влияет на Telegram
Росфинмониторинг: ограничения против Дурова* не распространяются на Telegram
Обложка © ТАСС / Dave Bedrosian / Zuma
Ограничения, введенные в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова* после его включения в перечень террористов и экстремистов, не распространяются на сам мессенджер как на юридическое лицо. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Там подчеркнули, что меры касаются самого Дурова* и не затрагивают деятельность Telegram.
«Указанные ограничения не распространяются на «Телеграм» как юридическое лицо», — цитирует ведомство ТАСС.
Напомним, 30 июля Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Однако это не означает автоматического запрета Telegram в России. Рядовые пользователи по-прежнему могут переписываться в мессенджере, вести каналы и пользоваться его платными функциями, объясняют юристы. Всё, что известно о ситуации на данный момент, читайте на Life.ru.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.