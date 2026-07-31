В России предложили ввести наказание за анонимный вывод из запоя на дому

На сайтах объявлений и в социальных сетях сегодня можно найти сотни предложений о так называемом выводе из запоя на дому. Людям обещают анонимность, быстрый результат и безопасное лечение. Однако председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru заявил, что подобные услуги могут представлять серьёзную опасность, и предложил ужесточить ответственность за их оказание.

Кто эти люди, которые приезжают по вызову? Какое у них образование? Есть ли у них лицензия? Чаще всего — это самозванцы, не имеющие медицинского образования. Под именем врача приходят не врачи, а в лучшем случае фельдшер или медсестра. Они не имеют ни лицензии, ни условий для работы, а их «лечение» часто приводит к алкогольному психозу, обострению сердечно-сосудистых заболеваний и даже летальному исходу. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

По мнению общественника, лечение алкогольной зависимости должно проводиться только в медицинских организациях под наблюдением врача-психиатра-нарколога. Особую опасность, считает он, представляют анонимные объявления: неизвестно, кто именно приедет к пациенту, а подобные визиты могут обернуться не только вредом для здоровья, но и преступлениями против имущества.

Согласно статье 235 Уголовного кодекса РФ, незаконное осуществление медицинской деятельности без лицензии, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью, наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до трёх лет. Если такие действия привели к смерти человека, максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. При этом Иванов отметил, что эти нормы применяются уже после того, как произошла трагедия.

Он также призвал интернет-площадки оперативно удалять объявления о подобных услугах, а за их систематическое размещение предложил ввести административную ответственность для владельцев сайтов. Кроме того, общественник выступил за создание единого государственного реестра лицензированных наркологических клиник, чтобы любой человек мог проверить законность работы медицинской организации.

«Государство обязано защитить граждан от шарлатанов и мошенников, которые наживаются на чужой беде», — резюмировал Иванов.

Ранее Life.ru сообщал, что злостных нарушителей общественного порядка, хронических алкоголиков и тунеядцев предложили привлекать к принудительным общественно полезным работам. Ожидается, что такая мера поможет не только перевоспитывать нарушителей, но и принесет пользу обществу.