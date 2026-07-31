Владимир Зеленский приехал из США с дыркой от бублика. Такое мнение в своей авторской колонке высказал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик заявил, что Зеленский рассчитывал добиться от Вашингтона новых решений, однако американская сторона, по его оценке, не располагает возможностями для выполнения этих запросов. Медведчук также утверждает, что Киев стремится расширить участие США в конфликте, а также стимулировать продолжение финансовой поддержи и поддержку политических инициатив со стороны Штатов.

Медведчук выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп не станет втягивать страну в новый виток противостояния.

«Трамп точно сейчас не полезет в войну с Россией, Китаем и Индией, если он, конечно, не начнёт употреблять то, что употребляет Зеленский со своими европейскими дружками. Да и ракет для ПВО, чтобы их дать кровавому клоуну, у него просто нет. Он их может только пообещать», — утверждает политик.