Москвичей обрадовали возвращением жары в начале августа

Начало августа в Москве будет жарким и преимущественно сухим, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. До 5 августа, по его словам, температура воздуха составит плюс 25–30 градусов, а при длительных прояснениях может подняться ещё выше.

Кратковременный дождь возможен только 2 августа. Сухая и жаркая погода сохранится в столице примерно до 6 августа. С 7 августа в Москву придёт холодная воздушная масса, из-за которой дневная температура опустится до плюс 15–20 градусов. Одновременно начнутся небольшие кратковременные дожди.

К началу второй декады августа воздух прогреется до плюс 20–22 градусов. С 11 по 15 августа температура может повыситься до плюс 20–25 градусов, при этом преимущественно сухая погода сохранится.

«Далее характер атмосферных процессов становится менее определённым. По температурным показателям сложно дать точный прогноз. Однако не исключено, что тёплая погода будет держаться в столице до конца второй декады со значительным превышением климатической нормы на 2–4 градуса», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

К слову, август — месяц контрастов: в одних регионах антициклоны держат жару неделями, в других — циклоны приносят резкие похолодания и ливни. Прогноз погоды на август 2026 года читайте на Life.ru.