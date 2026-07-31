В России хотят создать семейные центры примирения при храмах

При храмах стоит создавать семейные центры для помощи парам, переживающим кризис или находящимся на грани развода, заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, одной исповеди в таких ситуациях бывает недостаточно, поэтому супругам могут понадобиться консультации священников и церковных психологов.

Такие центры могли бы помочь сохранить семьи и стать связующим звеном между Церковью и обществом. Многие люди просто не знают, куда обратиться при конфликтах в семье, а неверующие через подобные консультации могли бы впервые познакомиться с церковной жизнью.

Консультации не должны заменять церковные таинства, подчеркнул общественный деятель. По его словам, практическая и духовная поддержка могла бы дополнить их и помочь супругам найти выход из сложной ситуации.

«Это была бы реальная помощь, которая помогла бы сохранить семьи, укрепить психологическое здоровье и привлекла бы людей к вере», — уверен собеседник «Абзаца».

Ранее священник поставил точку в споре о шортах в храме. По его словам, церковь открыта для человека независимо от того, в какой повседневной одежде он оказался у её дверей.