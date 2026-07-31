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31 июля, 08:24

В России хотят создать семейные центры примирения при храмах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

При храмах стоит создавать семейные центры для помощи парам, переживающим кризис или находящимся на грани развода, заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, одной исповеди в таких ситуациях бывает недостаточно, поэтому супругам могут понадобиться консультации священников и церковных психологов.

Такие центры могли бы помочь сохранить семьи и стать связующим звеном между Церковью и обществом. Многие люди просто не знают, куда обратиться при конфликтах в семье, а неверующие через подобные консультации могли бы впервые познакомиться с церковной жизнью.

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Консультации не должны заменять церковные таинства, подчеркнул общественный деятель. По его словам, практическая и духовная поддержка могла бы дополнить их и помочь супругам найти выход из сложной ситуации.

«Это была бы реальная помощь, которая помогла бы сохранить семьи, укрепить психологическое здоровье и привлекла бы людей к вере», — уверен собеседник «Абзаца».

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Ранее священник поставил точку в споре о шортах в храме. По его словам, церковь открыта для человека независимо от того, в какой повседневной одежде он оказался у её дверей.

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Борис Эльфанд
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