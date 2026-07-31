Тысячи людей штурмуют границу вплавь: Король и премьер Испании экстренно решают судьбу Сеуты

Король Испании Филипп VI провёл телефонные переговоры с председателем правительства Педро Санчесом по поводу острой ситуации в автономном городе Сеута на североафриканском побережье. Об этом сообщает газета El Pais, уточняя, что король также связался с градоначальником Хуаном Хесусом Вивасом.

Наплыв нелегальных мигрантов в испанский анклав достиг критических масштабов. По данным радиостанции Cadena SER, за последние сутки в Сеуту смогли проникнуть до 49 тысяч человек — они добирались вплавь и пешком в обход береговых заграждений. Трагедия унесла жизни как минимум 19 человек, пытавшихся пересечь границу.

Власти страны приняли решение задействовать армейские подразделения для усиления охраны порядка и патрулирования прибрежной зоны. Премьер-министр Педро Санчес вместе с главой МВД Фернандо Гранде-Марлаской сегодня лично посетят город, чтобы оценить обстановку на месте и скоординировать действия экстренных служб.

Мадрид пока не объявлял о введении чрезвычайного положения, однако масштаб происходящего требует срочных мер как на национальном, так и на межправительственном уровне с Марокко. Ожидается, что после визита премьера будут приняты дополнительные решения по стабилизации обстановки.

Напомним, испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с острейшим миграционным кризисом, когда по разным оценкам от 40 до 49 тысяч нелегальных мигрантов, в основном из Марокко, прорвались через сухопутную и морскую границу всего за несколько дней. Этот беспрецедентный поток, сравнимый с кризисом 2021 года, был спровоцирован решением Верховного суда Испании, запретившим упрощённый порядок возврата мигрантов, что, по мнению властей, было использовано преступными сетями для распространения слухов о возможности въезда. На фоне массового наплыва, в результате которого только за сутки прибыло более половины населения города, власти Сеуты заявили о гуманитарной чрезвычайной ситуации, а Испания была вынуждена направить военных и полицию для усиления охраны порядка. При этом сообщалось о гибели по меньшей мере 18 человек и десятках погибших за последние месяцы.