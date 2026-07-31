Полиция Марокко применила водомёты и газ на границе с Сеутой

Марокканская полиция применила водомёты и слезоточивый газ против людей, пытавшихся прорваться на территорию испанского автономного города Сеута. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Силовики разогнали скопившихся возле границы мигрантов и не позволили им продолжить движение в сторону испанской территории. Данных о пострадавших во время полицейской операции пока нет.

Сеута расположена на северном побережье Африки и принадлежит Испании, поэтому её граница с Марокко одновременно является внешней сухопутной границей Евросоюза.

По предварительной оценке МВД Испании, за сутки в город могли попасть около 49 тысяч человек, среди которых примерно семь тысяч несовершеннолетних. Эти данные Cadena SER подтвердили источники в испанском правительстве. Население самой Сеуты составляет около 83 тысяч человек.

Из-за резкого наплыва людей приёмные центры и городская инфраструктура оказались перегружены. Власти Испании направили в Сеуту дополнительных полицейских и военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности, сообщает Reuters.

В ходе массового перехода границы погибли по меньшей мере 18 человек. Большинство из них утонули или оказались жертвами давки в районе пляжа Тарахаль, сообщило Associated Press.

31 июля Сеуту должны посетить премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка. Как пишет Cadena SER, Мадрид и Рабат договорились усилить координацию на границе и ускорить возвращение незаконно прибывших мигрантов.