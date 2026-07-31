Названа причина вторжения десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту

Резкий рост числа нелегальных мигрантов, попытавшихся попасть в испанский город Сеута на севере Африки, стал прямым следствием недавнего постановления Верховного суда страны. На прошлой неделе высшая инстанция фактически запретила применять упрощённую процедуру «горячей депортации» к нелегалам, которых перехватывают в море при попытке доплыть до испанских анклавов на побережье Африки.

Согласно новому решению, такой порядок выдворения допустим только в отношении тех, кто пытается преодолеть физические преграды, например, пограничный забор. При этом дроны, камеры наблюдения, тепловизоры и датчики заграждениями не считаются. Теперь задержанных в море можно возвращать в Марокко только после полного прохождения стандартных юридических процедур.

Поводом для пересмотра правил стало дело гражданина Алжира, которого в ноябре прошлого года поймали в море и без суда передали марокканским властям, лишив права на адвоката и возможность запросить убежище.

Сразу после обнародования вердикта число попыток заплыть в Сеуту резко пошло вверх. Власти признают, что контрабандисты активно распространяли информацию о смягчении правил среди потенциальных нелегалов. Если сначала фиксировалось около ста человек в день, то 30 июля в течение нескольких часов границу пересекли уже тысячи человек. Этот кризис стал самым масштабным в Сеуте с 2021 года. Испанское МВД уже заявило, что сети перевозчиков использовали решение суда как стимул для мигрантов.