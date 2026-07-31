Названа причина вторжения десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту
Наплыв мигрантов в Сеуту вызвало решение суда о запрете «горячей депортации»
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Резкий рост числа нелегальных мигрантов, попытавшихся попасть в испанский город Сеута на севере Африки, стал прямым следствием недавнего постановления Верховного суда страны. На прошлой неделе высшая инстанция фактически запретила применять упрощённую процедуру «горячей депортации» к нелегалам, которых перехватывают в море при попытке доплыть до испанских анклавов на побережье Африки.
Согласно новому решению, такой порядок выдворения допустим только в отношении тех, кто пытается преодолеть физические преграды, например, пограничный забор. При этом дроны, камеры наблюдения, тепловизоры и датчики заграждениями не считаются. Теперь задержанных в море можно возвращать в Марокко только после полного прохождения стандартных юридических процедур.
Поводом для пересмотра правил стало дело гражданина Алжира, которого в ноябре прошлого года поймали в море и без суда передали марокканским властям, лишив права на адвоката и возможность запросить убежище.
Сразу после обнародования вердикта число попыток заплыть в Сеуту резко пошло вверх. Власти признают, что контрабандисты активно распространяли информацию о смягчении правил среди потенциальных нелегалов. Если сначала фиксировалось около ста человек в день, то 30 июля в течение нескольких часов границу пересекли уже тысячи человек. Этот кризис стал самым масштабным в Сеуте с 2021 года. Испанское МВД уже заявило, что сети перевозчиков использовали решение суда как стимул для мигрантов.
Напомним, не менее 40 тысяч человек незаконно пересекли границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко за сутки, причём поток не прекращался даже ночью. Испанские власти направили военных для усиления безопасности, а премьер-министр Педро Санчес и глава МВД планируют посетить город 31 июля для оценки обстановки. Мигранты использовали разные способы пересечения границы: карабкались через заграждения, рыли подкопы и добирались до Испании вплавь. Ситуация вызвала панику в соседних странах, Италия потребовала закрыть Шенген для Мадрида.
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