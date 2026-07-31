Мама не сразу замечает: Почему важно следить за первыми месячными у дочерей

Отсутствие первой менструации к 15 годам может указывать на нарушения в организме и требует обследования, рассказала детский гинеколог Анна Кузьмина. По её словам, в среднем менструальный цикл у девочек начинается в возрасте 11-13 лет.

При позднем начале менструации следует обратиться к специалисту и исключить возможные патологии. В некоторых случаях нормализовать состояние удаётся с помощью лечения или курса витаминов. Обращение за медицинской помощью нередко происходит с опозданием из-за недостатка доверительного общения в семье, отметила эксперт.

«Например, мама лишь спустя время понимает, что дочь не берёт прокладки, а сама девочка молчит», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее гинеколог объяснила, почему возникает и к чему приводит дисплазия шейки матки. По её словам, недуг может спровоцировать развитие онкологии.