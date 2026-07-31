Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 11:33

Мама не сразу замечает: Почему важно следить за первыми месячными у дочерей

Гинеколог Кузьмина: Отсутствие менструации к 15 годам требует обследования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guys_who_shoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guys_who_shoot

Отсутствие первой менструации к 15 годам может указывать на нарушения в организме и требует обследования, рассказала детский гинеколог Анна Кузьмина. По её словам, в среднем менструальный цикл у девочек начинается в возрасте 11-13 лет.

Сахар, грибки и химические ожоги: Гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса
Сахар, грибки и химические ожоги: Гинеколог предупредила об опасности игр с едой во время секса

При позднем начале менструации следует обратиться к специалисту и исключить возможные патологии. В некоторых случаях нормализовать состояние удаётся с помощью лечения или курса витаминов. Обращение за медицинской помощью нередко происходит с опозданием из-за недостатка доверительного общения в семье, отметила эксперт.

«Например, мама лишь спустя время понимает, что дочь не берёт прокладки, а сама девочка молчит», — подчеркнула собеседница 360.ru.

«Слизистая крайне чувствительна»: Россиянок предупредили об опасности духов для интимных зон
«Слизистая крайне чувствительна»: Россиянок предупредили об опасности духов для интимных зон

Ранее гинеколог объяснила, почему возникает и к чему приводит дисплазия шейки матки. По её словам, недуг может спровоцировать развитие онкологии.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar