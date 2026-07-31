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31 июля, 13:19

Инфантино ответит перед евродепутатами за спорный инвестиционный план

Европарламент вызовет Инфантино из-за плана по привлечению частных инвестиций

Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez / АР

Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez / АР

Европейский парламент собирается вызвать президента ФИФА Джанни Инфантино на слушания. Причина — его план разрешить частные инвестиции в турниры, который вызвал волну критики и бойкот со стороны европейских федераций. Об этом пишет издание Euronews.

Инфантино предлагает создать новую компанию для управления соревнованиями ФИФА и продать до 20% акций внешним инвесторам. Среди них — Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа. В проекте письма европейские депутаты обвиняют Инфантино в том, что он использует ФИФА как «лестницу для политической карьеры». Они называют его действия «предательством долга перед болельщиками».

Парламентариев возмущает, что план не обсуждался с ними, а объявлен перед выборами президента ФИФА в 2027 году. Инфантино уже заявил, что будет переизбираться. Если письмо одобрят, приглашение на слушания отправят в сентябре.

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Напомним, что Инфантино предложил создать компанию для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, рассчитывая привлечь около $4,2 млрд. Инициатива уже подверглась критике со стороны футбольных функционеров. А УЕФА даже объявил бойкот турнирам ФИФА при реализации этого плана.

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Наталья Афонина
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