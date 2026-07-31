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31 июля, 13:27

Польша вызвала посла России после взрыва на юго-востоке страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodchenkov Yevhenii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodchenkov Yevhenii

Власти Польши предприняли дипломатический демарш в связи с инцидентом на юго-востоке страны, где был обнаружен неизвестный объект. Как сообщил премьер-министр Дональд Туск, для дачи объяснений в Министерство иностранных дел был вызван российский посол Георгий Михно.

Глава польского правительства ранее заявил, что, по предварительным данным, речь может идти о российской ракете Х-101. Однако он не привёл доказательств этой версии — результаты экспертизы обломков, найденных на месте падения, пока отсутствуют.

«Отвлекающий маневр»: Почему Туск начал обвинять РФ в инциденте с ракетой
«Отвлекающий маневр»: Почему Туск начал обвинять РФ в инциденте с ракетой

Напомним, накаунуне в Люблинском воеводстве Польши прогремел взрыв, оставивший воронку и обломки. Премьер Дональд Туск сразу обвинил Россию без доказательств. По мнению политолога, за инцидентом стоит Киев, который решил спровоцировать конфликт между Варшавой и Москвой.

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Анастасия Никонорова
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