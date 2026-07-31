Польша вызвала посла России после взрыва на юго-востоке страны

Власти Польши предприняли дипломатический демарш в связи с инцидентом на юго-востоке страны, где был обнаружен неизвестный объект. Как сообщил премьер-министр Дональд Туск, для дачи объяснений в Министерство иностранных дел был вызван российский посол Георгий Михно.

Глава польского правительства ранее заявил, что, по предварительным данным, речь может идти о российской ракете Х-101. Однако он не привёл доказательств этой версии — результаты экспертизы обломков, найденных на месте падения, пока отсутствуют.