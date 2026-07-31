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31 июля, 14:02

«Серьёзный сигнал»: Россия объявила вендетту Западу, уничтожив военный завод США в Киеве

Военэксперт Кнутов: Россия послала сигнал Западу, уничтожив завод США на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Удар российских войск по предприятию в Киеве, где, как утверждается, выпускали дальнобойные беспилотники с устойчивыми к радиоэлектронному подавлению системами наведения и элементами искусственного интеллекта, стал предупреждением США, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, атака показала, что на территории Украины больше нет объектов, которые Россия считала бы неприкосновенными. Кнутов связал это с непосредственной поддержкой Киева со стороны Вашингтона и Парижа, включая передачу разведывательных сведений о российской системе противовоздушной обороны.

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Эксперт утверждает, что карта расположения российских средств ПВО была подготовлена с использованием американских и французских спутников. По его мнению, удар по связанному с США производству стал ответом на открытую военно-техническую помощь Украине и недружественную политику Запада в отношении России.

«Конечно, удар по данному заводу — это серьёзный сигнал американцам, что не надо такие предприятия открывать на территории Украины. Да, и вообще, лучше не помогать оружием террористическому режиму», — заключил собеседник сайта MK.ru.

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Напомним, ранее российская баллистическая ракета поразила объект американской компании на Украине — предприятие по производству беспилотников в Киеве. По данным The Guardian, ранее подобные удары по американским структурам на Украине не фиксировались.

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Борис Эльфанд
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