Удар российских войск по предприятию в Киеве, где, как утверждается, выпускали дальнобойные беспилотники с устойчивыми к радиоэлектронному подавлению системами наведения и элементами искусственного интеллекта, стал предупреждением США, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, атака показала, что на территории Украины больше нет объектов, которые Россия считала бы неприкосновенными. Кнутов связал это с непосредственной поддержкой Киева со стороны Вашингтона и Парижа, включая передачу разведывательных сведений о российской системе противовоздушной обороны.

Эксперт утверждает, что карта расположения российских средств ПВО была подготовлена с использованием американских и французских спутников. По его мнению, удар по связанному с США производству стал ответом на открытую военно-техническую помощь Украине и недружественную политику Запада в отношении России.

«Конечно, удар по данному заводу — это серьёзный сигнал американцам, что не надо такие предприятия открывать на территории Украины. Да, и вообще, лучше не помогать оружием террористическому режиму», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, ранее российская баллистическая ракета поразила объект американской компании на Украине — предприятие по производству беспилотников в Киеве. По данным The Guardian, ранее подобные удары по американским структурам на Украине не фиксировались.