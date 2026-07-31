«Эрдоган своего не упустит»: Как командование миссией НАТО скажется на Турции
Политолог Сипров не считает передачу Турции миссии НАТО просто рутинной ротацией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Передача Турции командования миссией НАТО по усиленному патрулированию воздушного пространства может втянуть Анкару в эскалацию на восточном фланге альянса, заявил политолог Вадим Сипров. В рамках миссии турецкие ВВС будут патрулировать район Балтийского моря.
По мнению эксперта, Турция, обладающая одной из крупнейших армий в НАТО, при этом не получит заметных преимуществ в виде дополнительного доступа к технологиям или разведданным.
Главным риском станет возможное ухудшение торгово-экономических отношений с Россией. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен проводить гибкую политику и учитывать национальные интересы страны.
«Эрдоган очень ловко использует технологии многовекторности. Обычно этот термин используют для стран постсоветского пространства. Но Эрдоган очень ловко использует эти технологии, и, я думаю, своего он не упустит, при этом перед НАТО тоже сможет сохранить лицо», — заключил собеседник 360.ru.
Ранее Турция решила перебросить в Эстонию пять истребителей F-16 и военный контингент для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing. Самолёты будут задействованы в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.
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