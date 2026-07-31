МИД Польши вручил послу РФ Михно ноту протеста из-за падения «ракеты X-101»

Министерство иностранных дел Польши вручило послу России Георгию Михно ноту протеста. Причиной стал инцидент 30 июля, когда в окрестностях населённого пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства упал неизвестный объект. Варшава идентифицировала его как российскую крылатую ракету X-101.

Заместитель главы польского МИД Роберт Купецкий передал ноту послу. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр назвал встречу короткой и профессиональной, отметив, что в таких ситуациях пространства для дискуссий нет.