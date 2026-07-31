МИД Польши вручил послу РФ Михно ноту протеста из-за падения «ракеты X-101»
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Министерство иностранных дел Польши вручило послу России Георгию Михно ноту протеста. Причиной стал инцидент 30 июля, когда в окрестностях населённого пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства упал неизвестный объект. Варшава идентифицировала его как российскую крылатую ракету X-101.
Заместитель главы польского МИД Роберт Купецкий передал ноту послу. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр назвал встречу короткой и профессиональной, отметив, что в таких ситуациях пространства для дискуссий нет.
Напомним, ранее в Люблинском воеводстве Польши прогремел взрыв, оставивший воронку и обломки. Туск сразу возложил вину на Россию, не предъявив улик. По мнению эксперта, провокацию организовала Украина, чтобы обострить отношения Польши и России.
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