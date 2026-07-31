Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 15:56

МИД Польши вручил послу РФ Михно ноту протеста из-за падения «ракеты X-101»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodchenkov Yevhenii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodchenkov Yevhenii

Министерство иностранных дел Польши вручило послу России Георгию Михно ноту протеста. Причиной стал инцидент 30 июля, когда в окрестностях населённого пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства упал неизвестный объект. Варшава идентифицировала его как российскую крылатую ракету X-101.

Заместитель главы польского МИД Роберт Купецкий передал ноту послу. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр назвал встречу короткой и профессиональной, отметив, что в таких ситуациях пространства для дискуссий нет.

Польша вызвала посла России после взрыва на юго-востоке страны
Польша вызвала посла России после взрыва на юго-востоке страны

Напомним, ранее в Люблинском воеводстве Польши прогремел взрыв, оставивший воронку и обломки. Туск сразу возложил вину на Россию, не предъявив улик. По мнению эксперта, провокацию организовала Украина, чтобы обострить отношения Польши и России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar