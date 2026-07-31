Тело убитой россиянки в Белграде помог найти полицейский пес Аки

Полицейский пес по кличке Аки помог обнаружить тело 28-летней гражданки России, убитой в Белграде. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, после задержания подозреваемого — гражданина Турции — в аэропорту имени Николы Теслы на место направили кинологическую службу. Служебная собака обнаружила в канале Визель чемодан, в котором находилось тело погибшей россиянки.

Дачич публично поблагодарил кинолога Владана Ковачевича и его четвероногого напарника, отметив, что без помощи собаки поиски могли затянуться на несколько часов или даже дней.

«Если бы не этот пес, поиски тела заняли бы часы, а может быть, даже дни», — подчеркнул глава МВД Сербии.