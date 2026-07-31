В Нацсобрании Белоруссии назвали смешной идею Киева завести дело на Лукашенко
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
В Белоруссии не собираются реагировать на сообщения о намерении Киева возбудить уголовное дело против президента Александра Лукашенко. Такое заявление сделал заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич.
«Никак мы реагировать на это не будем. Мы знаем эту информацию. Но она смешная. Любые уголовные дела в Киеве смешны», — приводит его слова ТАСС.
По словам Гайдукевича, подобные инициативы уже появлялись неоднократно. Он напомнил, что ранее предпринимались попытки использовать международные судебные механизмы, однако в Минске не придают этому значения и считают такие действия не имеющими практических последствий.
Ранее офис Владимира Зеленского направил обращение в офис генерального прокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко. Поводом стало обращение представителей оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси». Ещё в мае они направили письмо Владимиру Зеленскому с призывом привлечь белорусского лидера к ответственности, обвинив его в соучастии в боевых действиях и вывозе украинских детей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.