В Нацсобрании Белоруссии назвали смешной идею Киева завести дело на Лукашенко

В Белоруссии не собираются реагировать на сообщения о намерении Киева возбудить уголовное дело против президента Александра Лукашенко. Такое заявление сделал заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич.

«Никак мы реагировать на это не будем. Мы знаем эту информацию. Но она смешная. Любые уголовные дела в Киеве смешны», — приводит его слова ТАСС.

По словам Гайдукевича, подобные инициативы уже появлялись неоднократно. Он напомнил, что ранее предпринимались попытки использовать международные судебные механизмы, однако в Минске не придают этому значения и считают такие действия не имеющими практических последствий.