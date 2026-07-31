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31 июля, 19:55

Чудо среди выжженной земли: При лесном пожаре во Франции сохранилось распятие Христа

Распятие Христа уцелело в лесном пожаре во Франции, несмотря на выгоревшую округу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalomworldnews

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalomworldnews

После разрушительного лесного пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции среди полностью выгоревшего леса уцелело распятие Христа. Фотографии этого места широко разошлись в соцсетях после того, как огонь уничтожил более 42 тысяч гектаров земли, включая крупные участки знаменитого леса Ланд.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ saint.charbel.annaya

Пожар, начавшийся в конце июля, стёр с лица земли целые кварталы в коммунах Ле-Порж, Леж-Кап-Ферре и Бискаррос. Сотни домов были уничтожены, тысячи жителей эвакуированы. Однако на одном из участков, где огонь бушевал особенно сильно, распятие осталось невредимым — без следов копоти и обгорания.

Католики по всему миру увидели в этом знак. Священники и верующие назвали произошедшее чудом.

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Турецкий рай в огне: Пламя лесных пожаров рвётся к отелям, туристы жалуются на дым и багровое небо

Напомним, лесные пожары полностью уничтожили прибрежную коммуну Ле-Порж во Франции. Огонь сжёг почти 200 домов, около 3500 человек остались без жилья и имущества. Жители сгоревшей деревни обвинили власти в спасении богатых.

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Александра Мышляева
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