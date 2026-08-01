ФИФА отказалась от плана Инфантино продать права на ЧМ частным инвесторам
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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, которую ранее предложил глава организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета New York Post.
По данным издания, решение связано с масштабной критикой проекта и разногласиями среди представителей футбольной структуры. Источники газеты утверждают, что в ФИФА недооценили негативную реакцию со стороны европейских представителей, которые обеспечивают значительную часть доходов мировой футбольной индустрии.
Ранее инициативу Инфантино раскритиковали и отвергли сразу несколько крупных футбольных организаций, включая УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатскую конфедерацию футбола и КОНМЕБОЛ. На фоне конфликта УЕФА также объявил о бойкоте соревнований под эгидой Международной федерации футбола.
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