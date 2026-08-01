ФИФА отказалась от плана Инфантино продать права на ЧМ частным инвесторам

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, которую ранее предложил глава организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, решение связано с масштабной критикой проекта и разногласиями среди представителей футбольной структуры. Источники газеты утверждают, что в ФИФА недооценили негативную реакцию со стороны европейских представителей, которые обеспечивают значительную часть доходов мировой футбольной индустрии.