Инфантино поставил точку в истории с продажей прав на ЧМ, вызвавшей футбольный переполох

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил отказ от проекта по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом глава организации сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Инфантино, инициатива была направлена на увеличение доходов национальных футбольных ассоциаций и развитие футбола, прежде всего в странах, которым требуется дополнительная поддержка. При этом проект изначально планировалось реализовывать только при широкой поддержке членов ФИФА и после консультаций с конфедерациями и другими участниками футбольного сообщества.

Глава ФИФА отметил, что в ходе обсуждений стало ясно: инициатива вызвала слишком серьёзные разногласия и перестала соответствовать своей главной цели — объединению мирового футбола. В связи с этим организация решила отказаться от дальнейшего продвижения проекта.