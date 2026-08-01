Инфантино поставил точку в истории с продажей прав на ЧМ, вызвавшей футбольный переполох
Инфантино заявил об отказе от проекта по продаже прав на ЧМ частным инвесторам
Джанни Инфантино. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gianni_infantino
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил отказ от проекта по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом глава организации сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам Инфантино, инициатива была направлена на увеличение доходов национальных футбольных ассоциаций и развитие футбола, прежде всего в странах, которым требуется дополнительная поддержка. При этом проект изначально планировалось реализовывать только при широкой поддержке членов ФИФА и после консультаций с конфедерациями и другими участниками футбольного сообщества.
Глава ФИФА отметил, что в ходе обсуждений стало ясно: инициатива вызвала слишком серьёзные разногласия и перестала соответствовать своей главной цели — объединению мирового футбола. В связи с этим организация решила отказаться от дальнейшего продвижения проекта.
План предусматривал создание отдельной компании для управления коммерческими правами крупнейших турниров ФИФА. По оценкам организации, реализация этой схемы могла привлечь около 4,2 млрд долларов. Однако инициатива встретила сопротивление со стороны УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатской конфедерации футбола и КОНМЕБОЛ, а УЕФА ранее даже пригрозил бойкотом турниров под эгидой ФИФА.
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