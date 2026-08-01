Более 20 беспилотников ВСУ уничтожили ночью 1 августа над Ростовской областью

Более двух десятков беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Об отражении воздушной атаки сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Дроны перехватили над Таганрогом, а также Неклиновским, Мясниковским, Верхнедонским и Матвеево-Курганским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

Беспилотная опасность в области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.