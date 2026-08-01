Более 20 беспилотников ВСУ уничтожили ночью 1 августа над Ростовской областью
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Более двух десятков беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Об отражении воздушной атаки сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
Дроны перехватили над Таганрогом, а также Неклиновским, Мясниковским, Верхнедонским и Матвеево-Курганским районами.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
Беспилотная опасность в области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.
Ранее Life.ru рассказывал, что этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских дрона в небе над Воронежской областью. Кроме того, четыре беспилотника ВСУ также было сбито в Тульской области.
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