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Регион
1 августа, 05:19

Более 20 беспилотников ВСУ уничтожили ночью 1 августа над Ростовской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Более двух десятков беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Об отражении воздушной атаки сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Дроны перехватили над Таганрогом, а также Неклиновским, Мясниковским, Верхнедонским и Матвеево-Курганским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

Беспилотная опасность в области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских дрона в небе над Воронежской областью. Кроме того, четыре беспилотника ВСУ также было сбито в Тульской области.

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Владимир Озеров
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